Hangi ilde kim aday olacak? CHP’de aday belirleme mesaisi

CHP'de aday belirleme süreci devam ediyor. Bu hafta parti meclisi toplanarak yeni belediye başkan adaylarını belirleyecek. CHP'lilerin en çok merak ettiği ise hiç şüphesiz İzmir. Peki, İzmir için kimlerin adı geçiyor? Diğer büyükşehirlerde son durum ne? İşte ayrıntılar...

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