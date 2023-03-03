03 Mart 2023, Cuma
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Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Asrın felaketinin vurduğu 11 ilde milletvekili sayısı değişti mi?
Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi. Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte il il tam liste...