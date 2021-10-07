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Hangi esnaf vergiden muaf olacak?

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Giriş: 07.10.2021 11:17
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bu kapsamda küçük esnaf olarak ifade edilen, 850 bin civarındaki mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden muaf olacak. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
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