Hangi belediyeler hangi sözü verdi, ne yaptı? İşte belediyelerin 3 yıllık karnesi!

Yerel seçimlerin üzerinden 3 yıl geçti. Bu geçen sürede CHP'li belediye başkanları ne söz verdi ne yaptı? Milletvekilleri, CHP'liler tarafından yönetilen bazı belediyelerin karnesini değerlendirdi. Milletvekillerine göre, CHP'li belediyelerin karneleri kırıklarla dolu.

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