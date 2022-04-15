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Hangi belediyeler hangi sözü verdi, ne yaptı? İşte belediyelerin 3 yıllık karnesi!

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Giriş: 15.04.2022 12:08
Yerel seçimlerin üzerinden 3 yıl geçti. Bu geçen sürede CHP'li belediye başkanları ne söz verdi ne yaptı? Milletvekilleri, CHP'liler tarafından yönetilen bazı belediyelerin karnesini değerlendirdi. Milletvekillerine göre, CHP'li belediyelerin karneleri kırıklarla dolu.
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