Hangi bakan nereden aday olacak? 3 dönem kuralı kimlere uygulanacak?

2023 seçimlerine giderken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine üyelerini de sahaya sürmeye karar verdi. 17 bakan ağırlıklı olarak afet bölgesi olmak üzere seçmenin huzuruna çıkacak. Bununla birlikte üç dönem kuralıyla da AK Parti kadrolarında yenilenmeye gidilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN