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Hangi 18 ilin altından diri fay hattı geçiyor?

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Giriş: 06.12.2023 13:40
Gemlik Körfezi’nde 4 Aralık'ta 3 dakika arayla 2 deprem meydana geldi. Saat 10.42’de 5,1 büyüklüğündeki ilk depremin ardından, 10.45’te 4,2 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Sarsıntılar, İstanbul’dan da hissedildi. Yaşanan panik sonucunda vatandaşlar, fay hatları hakkında detayları merak ediyor. Peki diri fay hatları hangi bölgelerde? Nerelerde deprem riski var? Detayları A Haber'e konuk olan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim aktardı.
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