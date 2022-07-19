Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na: Oyununuz bitti! CHP’nin hizmetleri sahiplenme siyaseti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KYK borçlarında enflasyon ve faizin kaldırılmasına dair getirilen uygulama sonrası hükümete "EYT loading" paylaşımıyla göndermede bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'na yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Biz siyasetin tüccarı değil, milletimizin hizmetkârıyız. Oynadığınız oyunun sonu game over" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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