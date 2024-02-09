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Hamza Dağ’dan belediye şoförüne: “Beraber çalışacağız”

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Giriş: 09.02.2024 21:05
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında günü Selçuk’un Belevi Mahallesi’nde tamamladı. Burada hemşehrileriyle bir araya gelen Dağ, talepleri not aldı.
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Dağ’dan Belediye şoförüne: “Beraber çalışacağız”
Dağ’dan Belediye şoförüne: “Beraber çalışacağız”
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