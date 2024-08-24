Hamile kadına şiddet görüntüleri infial yaratmıştı! Bakan Göktaş'tan açıklama: Dava sürecine müdahil olduk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'da sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile kadın ile ilgili de dava sürecine müdahil olduklarını söyledi. Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adımlar atılacağını belirtti.

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