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Hamas'tan katil İsrail’i şoke eden görüntü! Füzelerle hodri meydan: Tel Aviv'i vuracak menzili var

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2023 23:13
Kassam Tugayları katil İsrail'e karşı direnişlerini sürdürüyor. Bölgeden her gün yeni görüntüler paylaşılıyor. Son olarak Hamas'ın paylaştığı görüntüler terör devleti İsrail'i şoke etti. Füzelerle gözdağı verildi. Bunlar askeri açıdan nereyi vurabilir? Demir Kubbe'yi delebilirler mi? Ellerinde hangi silahlar var? Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında görüntüleri analiz etti. Çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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