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Hamas’tan İsrail’e roketli misilleme

Hamas’tan İsrail’e roketli misilleme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 13:41
Saldırı altındaki Gazze’den İsrail’e zaman zaman karşılık geliyor. A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları Gazze sınırından aktardı. Ata Gündüz Kurşun ise Beyrut’taki son durumu anlattı.
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