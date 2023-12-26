Hamas'tan işgalci İsrail'e darbe üstüne darbe! Tek tek avlanan katiller strateji değiştirmeye çalışıyor

El Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid bölgesinde soykırımcı İsrail'in piyade birliklerini hedef aldıkları anların görüntülerini yayınladı. İnsanlık dışı bombardımanla sivil katliamına son vermeyen katil ordusuna Hamas'tan karada büyük darbe gelmeye devem ediyor. İsrailli askeri analist Nir Dvori, Hamas'ın ancak "yıpratma savaşıyla" yenilgiye uğratılabileceğini ifade ederek, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki savaş stratejisini değiştirmeye hazırlandığını dile getirdi.