26 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hamas'tan işgalci İsrail'e darbe üstüne darbe! Tek tek avlanan katiller strateji değiştirmeye çalışıyor

Hamas'tan işgalci İsrail'e darbe üstüne darbe! Tek tek avlanan katiller strateji değiştirmeye çalışıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2023 18:37
El Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid bölgesinde soykırımcı İsrail'in piyade birliklerini hedef aldıkları anların görüntülerini yayınladı. İnsanlık dışı bombardımanla sivil katliamına son vermeyen katil ordusuna Hamas'tan karada büyük darbe gelmeye devem ediyor. İsrailli askeri analist Nir Dvori, Hamas'ın ancak "yıpratma savaşıyla" yenilgiye uğratılabileceğini ifade ederek, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki savaş stratejisini değiştirmeye hazırlandığını dile getirdi.
Hamas’tan katil İsrail ordusuna soğuk duş
Hamas'tan katil İsrail ordusuna soğuk duş
Konut fiyatlarında düşüş olur mu?
Konut fiyatlarında düşüş olur mu?
MİT’ten PKK’ya şok operasyon: 50 hedef...
MİT'ten PKK'ya şok operasyon: 50 hedef...
Cizre’ye kadın eli değdi!
Cizre’ye kadın eli değdi!
Milyonluk araçlar artık polisin!
Milyonluk araçlar artık polisin!
AK Parti’de 6 ilde Temayül Yoklaması
AK Parti'de 6 ilde Temayül Yoklaması
PORTRE-Şehit Abdulkadir İyem’i rahmetle anıyoruz
PORTRE-Şehit Abdulkadir İyem'i rahmetle anıyoruz
100 yılın kentsel dönüşümü
100 yılın kentsel dönüşümü
Vatandaştan CHP ve DEM Parti’ye sert tepki
Vatandaştan CHP ve DEM Parti'ye sert tepki
İsrail gece boyunca Gazze’yi bombaladı
İsrail gece boyunca Gazze'yi bombaladı
Adaylar ne zaman açıklanacak?
Adaylar ne zaman açıklanacak?
A Haber sınır hattında!
A Haber sınır hattında!
Daha Fazla Video Göster