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Hamas'tan ateşkese olumlu yanıt: Esir değişimi ve ateşkes teklifine cevabımızı Mısır ve Katar'a ilettik

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 11:20
Gazze'de birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Ramallah'tan aktardı.
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