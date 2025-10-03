Hamas’tan ateşkes açıklaması! Hamas: Trump’a çok yakında yanıt vereceğiz

Gazze'de olası bir ateşkes için nefesler tutulmuşken Hamas'tan ABD Başkanı Trump'a yanıt geldi. Filistin direnişi, Trump'ın önerdiği barış planına çok yakında cevap vereceklerini bildirdi.

