Haberler Gündem Videoları Hamas'tan ateşkes açıklaması! Hamas: Trump’a çok yakında yanıt vereceğiz
Hamas’tan ateşkes açıklaması! Hamas: Trump’a çok yakında yanıt vereceğiz

Hamas'tan ateşkes açıklaması! Hamas: Trump’a çok yakında yanıt vereceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 16:40
Gazze'de olası bir ateşkes için nefesler tutulmuşken Hamas'tan ABD Başkanı Trump'a yanıt geldi. Filistin direnişi, Trump'ın önerdiği barış planına çok yakında cevap vereceklerini bildirdi.
