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Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar öldürüldü iddiası

Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar öldürüldü iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 16:20
Son dakika haberi… İşgalci İsrail ordu sözcüsü “Hamas lideri Sinvar’ı öldürmüş olabiliriz. Kimliğini doğrulayamıyoruz. Ölüp ölmediği kontrol ediliyor.” açıklamasında bulundu. Askeri Stratejist İbrahim Keleş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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