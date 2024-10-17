17 Ekim 2024, Perşembe
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Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar öldürüldü iddiası
Son dakika haberi… İşgalci İsrail ordu sözcüsü “Hamas lideri Sinvar’ı öldürmüş olabiliriz. Kimliğini doğrulayamıyoruz. Ölüp ölmediği kontrol ediliyor.” açıklamasında bulundu. Askeri Stratejist İbrahim Keleş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.