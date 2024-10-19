Hamas’ın yeni lideri kim olacak?

Tahran’da şehit edilen İsmail Haniye’de sonra Hamas’ın lideri olan Yahya Sinvar Gazze’de Siyonistlere karşı savaşırken şehadet içti. Sinvar'ın ardından yerine kimin geleceği merak konusu? Peki hangi isimler aday gösteriliyor? İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN