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Hamas’ın yeni lideri kim olacak?

Hamas’ın yeni lideri kim olacak?

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 10:57
Tahran’da şehit edilen İsmail Haniye’de sonra Hamas’ın lideri olan Yahya Sinvar Gazze’de Siyonistlere karşı savaşırken şehadet içti. Sinvar'ın ardından yerine kimin geleceği merak konusu? Peki hangi isimler aday gösteriliyor? İşte tüm detaylar…
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