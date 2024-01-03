03 Ocak 2024, Çarşamba
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Hamas’ın 2 numarası Aruri’ye suikast! Annesinden oğluna şehadet için tebrik sözleri
İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın 2 numaralı ismi Salih El Aruri'ye suikast düzenledi. Hamas'ın ofisine yapılan saldırıda Aruri'nin yanı sıra 7 kişi daha hayatını kaybetti. Hamas'tan ise direnişe devam edeceğiz mesajı geldi. Aruri'nin annesi de saldırının ardından ilk kez konuştu, “Oğlumu arzuladığı ve elde ettiği şehitlik mertebesi nedeniyle tebrik ediyorum. Rabb'im ona rahmet eylesin. Biz üzgün değiliz. O şehadeti diledi Rabb'im de ona verdi. Şehadetinden dolayı onu sadece ben değil herkes tebrik ediyor. Çünkü o tüm dünya için mücadele etti. Allah'a hamd olsun.” dedi.