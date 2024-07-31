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Hamas Lideri İsmail Haniye kimdir?

Hamas Lideri İsmail Haniye kimdir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 21:02
İran devlet televizyonu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edildiğini duyurdu. Hamas hareketi, İsmail Haniye’nin bu sabah İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamas, İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürüldüğü saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini açıkladı. Peki Hamas Lideri İsmail Haniye kimdir? Tüm ayrıntılar A Haber’de…
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