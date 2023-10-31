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Hamas katil İsrail askeri ile böyle çatıştı! Tünelden çıkan Hamas güçleri Gazze'de İsrail mevzilerini vurdu

A Haber
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Giriş: 31.10.2023 14:09
Hamas, Gazze'de katil İsrail askerleri ile çatıştığı anlara ilişkin görüntüler paylaştı. İki gün öncesine ait görüntülerde Gazze içindeki İsrail askerlerinin vurulması yer alıyor.
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