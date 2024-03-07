07 Mart 2024, Perşembe
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Hamas ile İsrail ateşkeste anlaşamadı! İngiltere’den İsrail’e işgalci çıkışı
Kahire'deki ateşkes görüşmelerinden henüz bir sonuç yok. Rehine listesi üzerinde tartışmalar sürüyor. Hamas, İsrail Gazze'den çekilmesini ve gıda ile ilaç yardımlarının Gazze'ye ulaştırılmasını talep ediyor. İngiltere'den ise sürpriz bir çıkış geldi. Dışişleri Bakanı David Cameron, "İsrail işgalci bir güçtür ve sorumlulukları vardır" dedi.