Hamas çocukları korudukları video yayınladı: Savaşta dahi çocuklara iyi davranacağız

Hamas güçlerinin İsrailli sivillere ve özellikle çocuklara karşı orantısız güç kullandığı iddia ediliyor, sahte haberler paylaşılıyordu. Ancak Hamas güçleri konuya ilişkin bir video yayınladı, "Savaşta dahi kadın ve çocuklara iyi davranacağız" mesajı verildi.

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