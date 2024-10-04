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Hamaney’in mesajlarının şifresi! Tolga Sakman: Planlı olarak yapıldı

Hamaney’in mesajlarının şifresi! Tolga Sakman: Planlı olarak yapıldı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 12:54
İran dini lideri Hamaney 5 yıl sonra cuma namazı kıldırdı ve konuşmasını elinde silahla yaptı. İsrail’e yine vururuz mesajları verirken İslam dünyasına birlik ve destek çağrıları yaptı. Hamaney’in mesajlarının perde arkasını ve Orta Doğu’daki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isim değerlendirdi.
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Hamaney’in mesajlarının şifresi!
Hamaney’in mesajlarının şifresi!
Hamaney’in mesajlarının perde arkası!
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