Hamaney’in mesajlarının şifresi! Tolga Sakman: Planlı olarak yapıldı

İran dini lideri Hamaney 5 yıl sonra cuma namazı kıldırdı ve konuşmasını elinde silahla yaptı. İsrail’e yine vururuz mesajları verirken İslam dünyasına birlik ve destek çağrıları yaptı. Hamaney’in mesajlarının perde arkasını ve Orta Doğu’daki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isim değerlendirdi.

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