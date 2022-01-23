Haluk Bayraktar'dan SİHA ve Akıncı TİHA müjdesi! İmzalar atıldı

Dünyanın hayranlıkla takip ettiği Türk SİHA'larının mucitlerinden Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar TB2 SİHA'lar için 16 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandığını duyuran Bayraktar yeni müjdeyi de verdi. Haluk Bayraktar yaptığı açıklamada, "Bayraktar TB2 SİHA'lar için 16 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Bayraktar Akıncı TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesini de tamamladık." ifadelerine yer verdi.