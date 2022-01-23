23 Ocak 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Haluk Bayraktar'dan SİHA ve Akıncı TİHA müjdesi! İmzalar atıldı
Dünyanın hayranlıkla takip ettiği Türk SİHA'larının mucitlerinden Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar TB2 SİHA'lar için 16 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandığını duyuran Bayraktar yeni müjdeyi de verdi. Haluk Bayraktar yaptığı açıklamada, "Bayraktar TB2 SİHA'lar için 16 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Bayraktar Akıncı TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesini de tamamladık." ifadelerine yer verdi.