Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni

İstanbul'da Halkbank Üreten Kadınlar yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yazılı mesaj gönderdi. "Kadınlara yönelik her türlü çalışmayı destekliyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN