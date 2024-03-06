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Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 11:36
İstanbul'da Halkbank Üreten Kadınlar yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yazılı mesaj gönderdi. "Kadınlara yönelik her türlü çalışmayı destekliyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.
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Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni
Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni
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