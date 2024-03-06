06 Mart 2024, Çarşamba
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Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni
İstanbul'da Halkbank Üreten Kadınlar yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yazılı mesaj gönderdi. "Kadınlara yönelik her türlü çalışmayı destekliyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.