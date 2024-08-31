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Halka hakaret eden Dilruba Özgür Özel’in onur konuğu oldu

Halka hakaret eden Dilruba Özgür Özel’in onur konuğu oldu

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 09:01
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün 93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışına katıldı. Özgür Özel'in bir de onur konuğu vardı. Başkan Erdoğan ve vatandaşa hakaretler eden Dilruba Kayserilioğlu, Özel tarafından cezaevinde ziyaret edilmişti. Özel de kendisini bu programda ağırlayarak hem alkışlattı hem de methiyeler dizdi.
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