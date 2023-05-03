Halka bedava ev dağıtacağını iddia eden 7'li koalisyon şehit kardeşi size seslendi: Hadi kafenizdeki çayı-kahvenizi bedava dağıtın! Toprak ağası Ahmet Türk: Hadi arazilerini bedava fakirlere dağıt göreyim

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın kardeşi Zülküf Yılmaz, HDP'li isimlerin Doğu ve Güneydoğu'da Kürtlere yaptığı büyük zulmü tek tek anlattı. Kendilerince komünizm ve sosyalizm sloganlarıyla "fakirlere vaat ettikleri refah yaşamın" samimiyetini sorgulamak için "Sezgin Tanrıkulu. Diyarbakır'da 75 denen en lüks semtte senin oğlunun kafesi var. Hadi gelen tüm Kürt gençlerine bedava çay, kahve dağıt bakayım. Selahattin Demirtaş senin kardeşinin Irak'ta olan malını mülkünü ben Diyarbakırlıyım ben biliyorum. Çık televizyonlara söyle. Bir kapıcı çocuğuyken bu kadar malı mülkü nereden edindin? Hadi Ahmet Türk Kızıltepe'nin yarısı senindir. Hadi dağıt halka fakire arazini. Dağıtamazsın. " dedi.