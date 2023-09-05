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Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu kaçak yapıya yeniden başladı! Ekrem İmamoğlu diyet borcunu mu ödüyor?

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Giriş: 05.09.2023 09:43
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedilmişti. CHP tarafından musluğu kesilen Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu yine villası ile gündem oldu. Geçen yıl villasına kaçak kat yaptırmaya çalışan ancak tepkiler nedeniyle yıkılan kaçak yapının yerine Mahiroğlu, bu defa çelik konstrüksiyonla yeniden inşaata başladı. Mahiroğlu'nun bu hamlesi "İmamoğlu diyet borcunu mu ödüyor?" dedirtti.
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