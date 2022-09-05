05 Eylül 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Halk TV'de yerli ve milli proje hazımsızlığı pes dedirtti!
Halk TV'de yayımlanan 'Medya Mahallesi' programının sunucusu Ayşenur Arslan, konuğu Mustafa Sönmez ile birlikte Karadeniz'den çıkarılacak doğalgaz rezervi ve yerli otomobil TOGG ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.