26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Halk TV'de skandal sözler! Ayşenur Arslan ahiret ve cennet inancıyla alay etti

Halk TV'de skandal sözler! Ayşenur Arslan ahiret ve cennet inancıyla alay etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2020 15:41
Güncelleme:26.12.2020 15:42
Her fırsatta dini ve milli değerleri aşağılamayı kendine görev edinen zihniyet yeniden hortladı. Sözde gazeteci Ayşenur Arslan, CHP'nin kanalı Halk TV'de skandal sözler sarf ederek ahiret ve cennet inancıyla alay etti.

Milli ve manevi değerlere olan düşmanlığıyla tanınan gazeteci müsveddesi Ayşenur Arslan, CHP'nin kanalı Halk TV'de yeni bir skandala daha imza attı. Hükümete saldırmayı kendine görev edinen ve sürekli olarak ekranlarda provokasyon yapan Arslan şimdi de Ahiret ve Cennet inancıyla aklınca alay etmeye kalktı.

İslam'a ve Müslümanlığa adeta nefret kusan Arslan, fakirlerin cennete ve ahirete yatırım yaparak kendilerini avuttuklarını ifade etti.

"Zenginin yatırım aracı nedir dolar, borsa, altın, konut. Fakirlerin ki de şudur; ahiret, cennet sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar" diyen Arslan'ın sözleri büyük tepki topladı.

TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP...
TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP...
Bakan Koca açıkladı! Mutasyon Türkiye'de görüldü mü?
Bakan Koca açıkladı! Mutasyon Türkiye'de görüldü mü?
Saldırı girişiminde bulunacaklardı!
Saldırı girişiminde bulunacaklardı!
BioNTech aşısı Türkiye'de üretilecek mi? Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı
BioNTech aşısı Türkiye'de üretilecek mi? Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı
Halk TV'de skandal sözler!  Ahiret ve cennet inancıyla alay etti
Halk TV'de skandal sözler!  Ahiret ve cennet inancıyla alay etti
Türkiye'de ilk! Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirdi
Türkiye'de ilk! Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirdi
Başkan Erdoğan'dan AB ve ABD'ye net mesaj
Başkan Erdoğan'dan AB ve ABD'ye net mesaj
Twitter FETÖ’cülerin şikayetiyle bakın ne yaptı!
Twitter FETÖ’cülerin şikayetiyle bakın ne yaptı!
CHP’li vekil hiç utanmadı! Demirtaş tehdidi
CHP’li vekil hiç utanmadı! Demirtaş tehdidi
CHP'deki yeni skandalı canlı yayında açıkladı
CHP'deki yeni skandalı canlı yayında açıkladı
Türkiye'den Libya'ya kritik ziyaret
Türkiye'den Libya'ya kritik ziyaret
14 çocuğa 46 yıl sonra veda
14 çocuğa 46 yıl sonra veda
Daha Fazla Video Göster