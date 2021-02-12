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Halk TV'de din düşmanlığı bitmiyor! Hukukçu Osman Can: İktidarı peygambere versen iblis olur

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Giriş: 12.02.2021 10:03
Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan Anayasa Hukukçusu Osman Can, "İktidarı peygambere versen iblis olur" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Osman Can'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına hukukçu Prof. Dr. Osman Can konuk oldu. Can, programda Cumhurbaşkanlığı makamına ve peygamberliğe yönelik tepkilere neden olan ifadeler kullandı.

"İKTİDARI PEYGAMBERE VERSEN İBLİS OLUR"
Can sözlerinde ''Cumhurbaşkanı şu an kraldan, Osmanlı padişahlarından daha yetkilidir.'' derken ''Kim olursa olsun, peygamberi getirseniz öyle bir pozisyona, meleği getirseniz iblise, şeytana dönüşür. Çünkü iktidarın sınırlandırılması meselesi bu nedenle çok önemlidir'' dedi.

Bu ifadeler sonrası Halk TV ve Osman Can'a sosyal medyadan tepkiler geldi.

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