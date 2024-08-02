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Halk TV'de bir yeni skandal daha! Cem Toker'den skandal ifadeler: İsrail'e kafa tutan Arap liderlerin icabına bakıldı

Halk TV'de bir yeni skandal daha! Cem Toker'den skandal ifadeler: İsrail'e kafa tutan Arap liderlerin icabına bakıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 01:12
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı soykırımı Orta Doğu'ya sıçrarken, Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesi üzerinden Halk TV'de gerçekleştirilen konuşma sırasında Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker skandal ifadelere imza attı. Toker, "İsrail'e kafa tutan Arap liderler yarandanlarıyla buluştu, hepsinin icabına bakıldı" ifadelerini kullandı. Vicdanları kördüğüm olan diğer yorumcuların ise gülüşmeleri hadsizliğin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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