Halk TV'de Başkan Erdoğan rahatsızlığı! Ayşenur Arslan'ın hazımsızlığı sesini etkiledi

Halk TV program sunucusu Ayşenur Arslan, Azerbaycan topraklarına katılan Karabağ'daki ayrılıkçıların silahlanmasına yönelik başlatılan askeri operasyonlar hakkında bilgi almak için canlı yayına Azerbaycanlı Togrul Allahverdili'yi bağladı. Operasyon hakkında bilgi aktaran Togrul Allahverdili söz konusu barış masasına Başkan Erdoğan'ın liderlik etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ve Başkan Erdoğan övgüsüne tahammül edemeyen Arslan konuğunun sözünü keserek yayını bitirdi. Yayın bittikten sonra da hazımsız gazeteci sözlerine adeta "mum" dikerek bitirdi.