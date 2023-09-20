20 Eylül 2023, Çarşamba
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Halk TV'de Başkan Erdoğan hazımsızlığı! Ayşenur Arslan'ın rahatsızlığı sesini etkiledi
Halk TV program sunucusu Ayşenur Arslan, Azerbaycan topraklarına katılan Karabağ'daki ayrılıkçıların silahlanmasına yönelik başlatılan askeri operasyonlar hakkında bilgi almak için canlı yayına aldığı Azeri Togrul Allahverdili'yi bağladı. Operasyon hakkında bilgi aktaran Togrul Allahverdili söz konusu barış masasına Başkan Erdoğan'ın liderlik etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ve Başkan Erdoğan övgüsüne tahammül edemeyen Arslan konuğunun sözünü keserek yayını bitirdi. Yayın bittikten sonra da hazımsız gazeteci sözlerine adeta "mum" dikerek bitirdi.