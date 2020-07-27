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Halk TV'de Ayasofya hazımsızlığı! Kur'an okunmasından rahatsız oldular

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Giriş: 27.07.2020 16:01
Güncelleme:27.07.2020 16:04
CHP yandaşlarının Ayasofya hazımsızlığı bitmek bilmiyor. Yıllarda laiklik söylemleri üzerinden halkın duygularını sömüren zihniyet, şimdi de Başkan Erdoğan'ın Kur'an okumasından rahatsız oldu. CHP yandaşı televizyon kanalı Halk TV'nin eski yöneticisi Şaban Sevinç, Başkan Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nde Kur'an okumasını eleştirdi. Söz konusu durumun 'Laikliği tehlikeye soktuğunu' öne süren Sevinç, CHP yönetimini göreve çağırdı.
Halk TV'de Ayasofya hazımsızlığı!
Halk TV'de Ayasofya hazımsızlığı!
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