Halk TV’de araştırma şirketi sahibi Özer Sencar, Fatih Sultan Mehmet’e hakaret etti

Halk TV'de Fatih Sultan Mehmet hakkında tepki çeken ifadeler kullanıldı. Araştırma şirketi sahibi Özer Sencar, Fatih Sultan Mehmet'i sarıklı bir insan diyerek aşağıladı. Özer Sencar, "Atatürk bir tarafta, Fatih Sultan Mehmet bir tarafta. Bir tarafta modern bir insan, bir tarafta sarıklı bir insan. Bu beş para etmez bir iştir." dedi.

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