Halk TV sunucusu Özlem Gürses'ten skandal sözler! Vesayet özlemini açık açık dile getirdi

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, katıldığı bir TV programında askeri vesayet için "demokrasinin ve cumhuriyetin supabı" ifadelerini kullanarak skandala imza attı. Özlem Gürses, CHP'li Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" sözlerini de savundu. Gürses daha önce yerli ve milli projelerimizi de hedef almıştı.

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, katıldığı bir TV programında kullandığı ifadelerle 'vesayet özlemini' bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖZLEM GÜRSES'İN VESAYET ÖZLEMİ

Çin'e giden ihracat treniyle ilgili Halkalı'da kaldığını iddia eden ve çektiği video ile dalga geçmeye çalışan Özlem Gürses, TCDD'nin attığı fotoğraflı konumlarla rezil olmuştu. Sosyal medyada uzun bir süre dalga konusu olan Özlem Gürses şimdi de cuntacı zihniyetini açıkça belli eden ifadeler kullandı.

Gürses tepki çeken açıklamasında, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz. Askeri vesayet denen şey neymiş? Türkiye'de demokrasinin ve Cumhuriyet'in supabıymış. Yargıda da öyle" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ SAĞLAR'IN SÖZLERİNİ SAVUNDU

CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsü hakkında Halk TV ekranlarından yaptığı "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" şeklindeki tepki çeken sözlerini de savunan Gürses, "Bu demokrasinin gereği. Bir adam başörtülü hakimin karşısına çıktığımda endişe duyuyorum diyebilir" şeklinde konuştu.

YERLİ VE MİLLİ PROJELERDEN DE RAHATSIZ

Türkiye'nin hiçbir projesini hazmedemeyen sunucu Gürses, TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılmasını hedef alarak Twitter'daki "Bugün yapay gündemde ne var?" sorusuna "Uydu" ifadeleriyle cevap vermiş, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sosyal Medya Yöneticisi İsmail Cesur paylaşımı ti'ye alarak "'Al şu uydunun şu cıvatasını sık' desen onu bile beceremeyecek zihniyet kalkmış Türksat 5A'ya yapay gündem diyor... Bu fıkra da bu kadar." ifadelerini kullanmıştı.