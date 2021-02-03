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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan laiklik savunuculuğu yaptı: Günde 100 kere demeliyiz

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Giriş: 03.02.2021 12:34
Güncelleme:03.02.2021 12:39
Yeni anayasa çalışmalarının gündeme geldiği şu günlerde Ayşenur Arslan, yapılacak düzenlemeyle laikliğin kaldırılacağını iddia etti. Arslan "Laiklik sözcüğünü günde 100 kere söylememiz lazım. Çünkü unutuluyor. Laiklik, laiklik, laiklik! Beyefendilerin arzu ettiği bu" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamaları sonrası Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, yapılacak düzenlemeyle laikliğin kaldırılacağını iddia etti.

Arslan, "Ben gelişmeleri çok kritik gördüğüm için bugün heyecanlı konuşabilirim bağışlasın herkes. Benim bu söylediklerime karşı biz de inanç özgürlüklerinden yanayız denilmesin istiyorum. Neden? Zaten artık öyle olduğunu biliyoruz.



GÜNDE 100 KERE SÖYLEMEMİZ LAZIM
Laiklik sözcüğünü günde 100 kere söylememiz lazım. Çünkü unutuluyor. Laiklik, laiklik, laiklik! Beyefendilerin arzu ettiği bu. Şimdi diyorlar ki bir kesime; laiklik şimdi kaldırılacak ya da yok edilecek." ifadelerini kullandı.

Günde 100 kere laiklik demeliyiz
"Günde 100 kere laiklik demeliyiz"
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