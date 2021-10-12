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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan alay konusu oldu! "Bakan yemin etmedi" dedi

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Giriş: 12.10.2021 11:21
Halk TV'deki programında skandal ifadeler kullanarak kimi zaman tepkilerin odağındaki isim haline gelen Ayşenur Arslan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hakkında söylediği son sözler, alay konusu oldu. Arslan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in TBMM'de yemin etmediğini söyleyince komik duruma düştü.
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