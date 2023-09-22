Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu villayı iki katına çıkardı! Şikayetlere rağmen İBB göz yumuyor

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı villasındaki kaçak inşaat çalışması tam gaz devam ediyor. Mahiroğlu'nun kaçak villasını adeta sil baştan yeniden yaptığı ortaya çıktı. Mahiroğlu'nun 5 oda 2 salon olan ve aslında 300 metrekare olan villayı 600 metrekareye çıkardığı öğrenildi.