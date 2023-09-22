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Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu villayı iki katına çıkardı! Şikayetlere rağmen İBB göz yumuyor

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Giriş: 22.09.2023 09:17
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı villasındaki kaçak inşaat çalışması tam gaz devam ediyor. Mahiroğlu'nun kaçak villasını adeta sil baştan yeniden yaptığı ortaya çıktı. Mahiroğlu'nun 5 oda 2 salon olan ve aslında 300 metrekare olan villayı 600 metrekareye çıkardığı öğrenildi.
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