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Halk TV Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu! Yüzde 1'lik Partinin Başkanı nereden geliyor bu özgüven?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2023 12:01
Yaptığı açıklamalar nedeniyle Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren Şirin Payzın, "Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi. Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı." dedi. Payzın ayrıca, "Bilmiyorum Ahmet Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi. Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı... Sayın Davutoğlu hala kendisini Başbakan olarak görerek konuşuyor. Şunu hatırlatmak lazım ki Davutoğlu başbakan olarak bir seçim kazanmadı. Cumhurbaşkanı tarafından atandı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz." diye konuştu.
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