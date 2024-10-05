Halk otobüsü sahiplerinden İBB yönetimine tepki

İstanbul'da ulaşım krizi kapıda. Büyükşehir Belediyesi'nden ödeme alamadıklarını iddia eden İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibi eyleme hazırlanıyor. Saraçhane'de bir araya gelen grup 15 Ekim'de kontak kapatacaklarını açıkladı.

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