28 Kasım 2022, Pazartesi
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Haliliye Belediyesi’nde ulaşım yatırımları! Kiralık araç dönemi sona erdi
Şanlıurfa Haliliye son dönemlerde yapılan ulaşım yatırımlarıyla değer kazanıyor. Şehrin en büyük ilçesinde kiralık araç dönemi sona erdi ve belediye tüm araçları yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat değerlendirdi.