Halil Sezai'ye CHP kalkanı! Eren Erdem Sezai'ye sahip çıktı

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, 67 yaşındaki yaşlı adama dakikalarda şiddet uygulayan Halil Sezai’ye sahip çıktı. Sosyal medya hesabından Sezai’nin serbest bırakılmalı mesajı paylaşan Eren Erdem, "Sanatçı Halil Sezai ile ilgili gözaltına alındığına dair haberler gündeme geldi. Durumu yaptığımız görüşmelerle teyit ettik. Kendisi şu an ifade veriyor. İfade sonrası serbest kalacağını umuyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanındadır." diye tweet attı. Herkes Hali Sezai’ye tepki gösterirken CHP’li Eren Erdem, mağdura değil saldırgana sahip çıktı. Eren gelen tepkiler sonrası tweetini silmek zorunda kaldı.