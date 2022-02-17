17 Şubat 2022, Perşembe
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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: DNA'larına bakılacak!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Halil Falyalı suikastını konuşurken her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Olay yerindeki araçta bulunan parmak izi inceleniyor. Tetiği çeken kişi DNA testiyle ortaya çıkacak. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç canlı yayında aktardı