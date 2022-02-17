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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: DNA'larına bakılacak!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2022 15:54
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Halil Falyalı suikastını konuşurken her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Olay yerindeki araçta bulunan parmak izi inceleniyor. Tetiği çeken kişi DNA testiyle ortaya çıkacak. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç canlı yayında aktardı
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme
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