Halil Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar ele geçirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şüpheli Mustafa Söylemez’in giydiği kıyafetlerin de bulunduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şüpheli Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetlerin de bulunduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırı hakkında mahkemeye tespit edilen bulgular ile ilgili bilgi veren polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetlerin de bulunduğu soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, ele geçirilen üç silahın da saldırıda kullanıldığını ve bulunan tabancalardan birinin balistik incelemeler sonucunda Ankara'da bir şahsın yaralanması olayında da kullanıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis ayrıca, olayda tutuklanan zanlıların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara'ya gönderildiğini ve Mustafa Söylemez'in olay yerinden kaçarken bıraktığı mont ve ayakkabısının da bulunduğunu açıkladı.