18 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Halil Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar ele geçirildi

Halil Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar ele geçirildi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2022 12:02
Güncelleme:18.02.2022 12:03
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şüpheli Mustafa Söylemez’in giydiği kıyafetlerin de bulunduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şüpheli Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetlerin de bulunduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırı hakkında mahkemeye tespit edilen bulgular ile ilgili bilgi veren polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetlerin de bulunduğu soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, ele geçirilen üç silahın da saldırıda kullanıldığını ve bulunan tabancalardan birinin balistik incelemeler sonucunda Ankara'da bir şahsın yaralanması olayında da kullanıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis ayrıca, olayda tutuklanan zanlıların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara'ya gönderildiğini ve Mustafa Söylemez'in olay yerinden kaçarken bıraktığı mont ve ayakkabısının da bulunduğunu açıkladı.

İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar ele geçirildi
Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar ele geçirildi
Sınır hattında kritik gelişme!
Sınır hattında kritik gelişme!
Diyarbakır’da ’Teröre Lanet’ yürüyüşü | 900 gündür evlat nöbeti tutan aileler yürüyüş düzenliyor
Diyarbakır'da 'Teröre Lanet' yürüyüşü | 900 gündür evlat nöbeti tutan aileler yürüyüş düzenliyor
CHP’li başkana flaş çağrı
CHP'li başkana flaş çağrı
Bakan Akar’dan flaş açıklamalar
Bakan Akar'dan flaş açıklamalar
CHP’den HDP’ye fedakarlık mesajı!
CHP’den HDP’ye fedakarlık mesajı!
45 ilde FETÖ operasyonu!
45 ilde FETÖ operasyonu!
Öğrencilere beslenme ve internet müjdesi!
Öğrencilere beslenme ve internet müjdesi!
Erdoğan’a teşekkür mesajları
Erdoğan’a teşekkür mesajları
Fırsatçılara neden kalkan oluyor?
Fırsatçılara neden kalkan oluyor?
CHP’li İBB Sözcüsü Murat Ongun kendini böyle savundu
CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun kendini böyle savundu
Daha Fazla Video Göster