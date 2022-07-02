02 Temmuz 2022, Cumartesi
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Haliç'te metrobüs yangını! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Haliç Köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Durumun anlaşılması sonrasında yolcular araçtan tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.