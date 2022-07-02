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Haliç'te metrobüs yangını! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2022 10:08
Haliç Köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Durumun anlaşılması sonrasında yolcular araçtan tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.
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