Halden tezgaha fiyat değişimi! Haldeki ürünün fiyatı neden arttı?

Meyve ve sebzelerde halden tezgaha kadar nasıl bir değişim oluyor? Fahiş bir fiyat artışı var mı? İstanbul haline hangi ürün hangi ilden geliyor? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber editörü Mehmet Zeyrek’in konuğu olan hal esnafı Hayrettin Ekici verdi.

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