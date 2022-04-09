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Halden tezgaha fiyat değişimi! Haldeki ürünün fiyatı neden arttı?

A Haber
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Giriş: 09.04.2022 09:02
Meyve ve sebzelerde halden tezgaha kadar nasıl bir değişim oluyor? Fahiş bir fiyat artışı var mı? İstanbul haline hangi ürün hangi ilden geliyor? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber editörü Mehmet Zeyrek’in konuğu olan hal esnafı Hayrettin Ekici verdi.
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