Hal yasası ne zaman TBMM’ye gelecek?

Sebze-meyve fiyatlarında fahiş fiyatın önüne geçmek için çalışmaların sürdüğü hal yasasında sona gelindi. Yakın zamanda meclis gündemine gelecek düzenlemeyle ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.