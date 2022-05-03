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Hal yasası ne zaman TBMM’ye gelecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2022 16:02
Sebze-meyve fiyatlarında fahiş fiyatın önüne geçmek için çalışmaların sürdüğü hal yasasında sona gelindi. Yakın zamanda meclis gündemine gelecek düzenlemeyle ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Hal yasası ne zaman TBMM’ye gelecek?
Hal yasası ne zaman TBMM’ye gelecek?
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