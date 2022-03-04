Hal fiyatlarına savaş etkisi! Savaş bölgesine sebze ihracatı durdu

Rusya ve Ukrayna savaşı Türkiye'nin bölgeye gerçekleştirdiği meyve-sebze ihracatını etkiledi. Yurda geri dönen ürünlerin etiket fiyatları yarı yarıya düşüş gösterdi. Fiyatlarda en çok değişiklik yaşanan ürünlerin başında ise domates, salatalık ve biber geliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN