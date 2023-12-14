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Hakurk'ta PKK'ya darbe! Hava harekatıyla öldürüldüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 15:48
Güncelleme:14.12.2023 15:49
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğünü duyurdu.
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